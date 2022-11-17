大興高中時尚造型科同學17日替爺奶整理造型，巧手深獲長輩好評。(大興高中提供)

桃園市大園區大興高中時尚造型科同學，每學期都會固定舉辦愛心義剪公益活動，17日與橫峰社區發展協會合作，在大園區青山里市民活動中心關懷據點舉行，同學們貼心為爺爺奶奶們按摩、打理造型，場面溫馨。

學校表示，每學期舉辦的愛心義剪公益活動，除了可幫助弱勢鄰里居民或年長者整理造型，也能提升同學校外學習的實務經驗，並服務社區里民。這次是由時尚科劉純筆老師帶領同學社區服務，許多民眾一早就來排隊等候，是同學服務社會的難得體驗。