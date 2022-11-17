黃偵琳推新競選影片 潮男帥兒真情告白

2022九合一選戰進入倒數，高市議員候選人黃偵琳17日推出新競選形象片，影片以黃偵琳兒子的視角，呈現出陪同媽媽掃街拜票時，看見媽媽為了讓市民有更美好生活所做的努力。黃偵琳表示，影片傳達她想要兼顧家庭與工作，也是平凡「俗女媽媽」的心境，很欣慰兒子能夠支持。

黃偵琳表示，看著影片中的兒子生澀地發放文宣、彎腰拜託，彷彿看到從前的自己，她出身民主運動家庭，從小到大，在路口與市場拜票，彷彿是日常的生活，但等到自己成為母親，才知道在孩子的教養與公共事務之間，原來是如此難以兼顧，有時不免對兒子感到虧欠。

黃偵琳指出，當政治人物不容易，但是當政治人物的家人更不容易，長期從事政治工作，無非是希望打造更進步的城市，讓每個家庭生活都能得更好，很欣慰兒子已經18歲，可以體諒她的心境，並願意站出來一起陪他掃街拜票。

許多女性政治工作者在臉書推薦這支競選影片。立委劉世芳表示，她與黃偵琳一家人相識多年，黃偵琳成長於民主運動家庭，對進步價值的理念早已深植於心，而她對家鄉發展充滿熱情，對家庭照料也充滿愛，未來一定是位好議員。

立委蘇巧慧指出，前陣子南下陪同黃偵琳在夜市掃街，就感受到她平日勤走基層，看了影片才知道她還有位18歲的兒子，任何1位媽媽看到這支競選影片都會感動，祝福黃偵琳能繼續以愛守護家庭與高雄。」

此外，立委何欣純、賴品妤、吳思瑤、林宜瑾、邱議瑩、高市議員康裕成、林宛蓉、陳慧文、高閔琳、黃捷、高市議員候選人林慧欣、湯詠諭及新北市議員戴瑋姍、新北市三重、蘆洲議員候選人顏蔚慈、屏東縣議員候選人梁育慈均分享推薦。

黃偵琳表示，感謝多位女性政治工作者推薦，更希望影片能夠觸動每位想要兼顧家庭、孩子與工作的母親。選舉進入最後倒數階段，她會努力到底，爭取進入議會，更會牢記握過每位市民的手，就像兒子在影片說的，那是「推動著我們，做更好的人、更好的事」的力量。