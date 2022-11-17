台南市擁有2個勞工育樂中心，其中座落在白河區的關子嶺勞工育樂中心，自2003年起，委由統茂旅館集團營運。（摘自關子嶺統茂溫泉會館提供／張毓翎台南傳真）

走過20個年頭，台南市政府和「關子嶺勞工育樂中心」營運廠商統茂旅館集團合約於年底到期，令許多泡湯客不捨，市府已重新招標，據傳由知名的老牌飯店富野集團得標，將接手經營；對此，勞工局長王鑫基證實此消息，並表示之後會再公布細節。

關子嶺以泥漿溫泉聞名，中小型溫泉旅館林立，風景區沿線還有水火同源、火山碧雲寺、紅葉公園、溫泉老街、嶺頂公園、寶泉橋等景點，台南市政府和西拉雅國家風景區管理處每年接近泡湯旺季時，都會舉辦多樣化的慶典活動，吸引觀光客。

台南市擁有2個勞工育樂中心，其中座落在白河區的關子嶺勞工育樂中心，自2003年起，委由統茂旅館集團營運，該公司以「關子嶺統茂溫泉會館」名稱經營，除住宿、餐飲和研習服務，戶外還有游泳池、溫泉池等設施，以團體遊客為客群主力，針對來消費的勞工朋友也有給予優惠。

由於租賃合約到期，關子嶺統茂溫泉會館日前在官網發布「道別文」，將營業至今年12月31日，感謝大家長久以來的支持，令許多泡湯客不捨，留言直說「好可惜！」。不過，附近許多商家期待未來營運廠商進駐後，能帶動新一波的觀光人潮。

過去擔任關子嶺統茂溫泉會館總監的前台南縣議員顏恆通指出，關子嶺勞工育樂中心觀光地理位置絕佳，但是因為沒有旅館營業登記證，以致無法領取旅宿業的相關補助，包含這幾年政府祭出的疫情紓困補助，他們都不符合申請資格，這項可能是未來營運業者面臨的一大難題。