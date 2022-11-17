新竹縣鏈鏈球選手余雅倩（左二）在全國田徑錦標賽，以63公尺10的成績，打破高懸18年的大會紀錄獲金牌。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹縣競走選手江佳柔（右二）在全國田徑錦標賽女子10公里競走項目榮獲金牌。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹縣女子鏈球選手余雅倩和競走選手江佳柔，日前參加111年全國田徑錦標賽，余雅倩6次投擲均打破大會紀錄，最後以63公尺10的成績，打破高懸18年的大會紀錄獲金牌，江佳柔也以52分45秒60的成績，在女子10公里競走項目奪金。

縣長楊文科聞訊後表達祝賀，指余雅倩和江佳柔都是芎林國中體育班畢業的學生，恭喜2人締造佳績，也感謝基層教練們辛苦的指導及選手。

教育局指出，女子鏈球項目大會紀錄是61公尺10，余雅倩在比賽6次投擲均打破紀錄，最終以63公尺10的佳績，打破高懸18年大會紀錄，為新竹縣拿下金牌，余雅倩也是明年亞洲運動會的重要培訓選手。

身為余雅倩學妹的江佳柔表現也不遑多讓，在女子10公里競走項目一路遙遙領先，與第二名選手拉距一圈之多，最終以52分45秒60拿下金牌。

芎林國中田徑隊教練鍾彩榮說，江佳柔在108年全國運動會以打破全國紀錄的優異成績拿到金牌後，經歷一小段低潮，如今再度奮起，獲得全田錦10公里項目金牌，讓她感到非常開心。

楊文科表示，新竹縣在睽違47年後，明年4月將承辦全國中等學校運動會，參賽選手將超過2萬人，要求教育局以最高規格籌辦這項全國綜合性運動賽事，帶動全縣運動、觀光及消費發展。

楊文科表示，今年全中運新竹縣摘下16金14銀28銅成績，59面獎牌創歷年最高，縣府也舉辦縣運會等方式「以賽代訓」，鼓勵選手們將平時辛苦練習的成果展現出來，在明年全中運時發揮實力，爭取最高榮譽。