陳時中到南投縣輔選，現場成了簽名會。（楊靜茹攝）

民進黨台北市長候選人陳時中17日上午到南投縣草屯鎮，為黨籍南投縣長候選人蔡培慧輔選，媒體卻聚焦台北市長選戰議題。民進黨台北市長候選人陳時中日前稱自己有「抗中保台的DNA」，卻遭國民黨立法院黨團踢爆，他到大陸參加交流活動曾高喊「兩岸一家親」。

陳時中回應，那是公開行程，並非私下交流，當時他擔任台北醫學大學的董事，代表北醫大到大陸訪視，是正常的活動。

而民進黨台北市議員王世堅16日接受網路節目專訪時指出，他支持民進黨台北市長候選人陳時中，但過往欠無黨籍台北市長候選人黃珊珊人情，因此「支持陳時中，票留黃珊珊」。

對此，陳時中表示，民進黨的候選人心情都是一致的，不過他（王世堅）有個人的選擇、個人的人情，我們予以尊重。

另，媒體提問衛福部長薛瑞元上節目受訪表示，國民黨台北市長候選人蔣萬安遇到選舉就走鐘，蔣萬安今17日回批：「薛瑞元現在已經變成綠衛兵，一直在抹黑攻擊在野黨立委。」

陳時中幫昔日部屬、薛瑞元緩頰說：「他做官有他做官的風格。」