今年鯤鯓王平安鹽祭雖已落幕，但結合鹽田景致的「白金之舞」，仍留存不少人心中。（台灣守護文創公司提供／張毓翎台南傳真）

台南井仔腳鹽田是台灣現存最古老的鹽田，不僅保留特殊的瓦盤鹽田，也延續百年曬鹽技法，去年更榮獲「全球百大永續故事」獎，今年鯤鯓王平安鹽祭雖已落幕，但結合鹽田景致的「白金之舞」，仍留存不少人心中，主辦單位期待明年再次透過藝文表演方式，展現出鹽田不同面貌。

今年鯤鯓王平安鹽祭雖已落幕，但結合鹽田景致的「白金之舞」，仍留存不少人心中。（台灣守護文創公司提供／張毓翎台南傳真）

井仔腳鹽田是北門的第一座鹽田，至今有200年歷史。今年平安鹽祭的亮點活動「白金之舞」由台南在地舞團藝姿舞集與晉基建設共同規畫，特邀舞者帶領國寶級鹽工與在地北門、錦湖國小的小朋友們在鹽田參與演出，透過三幕內容「水地風光、白金歲月、謝天祈福」，呈現過去鹽埕居民生活的景象。

演出結束後，井仔腳鹽田維運單位的台灣守護文創公司邀請到南鯤鯓代天府「李、池、吳、朱、范五府千歲」、青山寺觀音佛祖、萬善爺囡仔公、興安宮纪府千歲，等八位神尊蒞臨現場，一同參與演出。

當天活動現場，市府許多局處首長蒞臨欣賞。（台灣守護文創公司提供／張毓翎台南傳真）

台南市政府觀旅局長郭貞慧表示，「白金之舞」運用歷史文化建築的瓦盤鹽田，加上以夕陽著稱的美景，廣受好評，她也期許主辦單位在不同季節舉辦不同劇目的演出，相信將會帶動北門繼傳統的鹽分地帶文學後，有另外一番地景藝術的表演。