一名網友說他的外公日前過世，家中有一筆13萬喪葬補助費，二舅率先跳出來說應分給「4個兄弟」，二舅媽解釋因為都是客家人，傳統上傳子不傳女「男生才能傳承香火」，外婆拒絕後，二舅才妥協算上原PO的母親，甚至沒有想過把錢留給外婆，文章曝光其他人痛批根本無關客家人，純粹是二舅「消貪」。

該網友在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發文，他的外公日前過世，二舅舅代領了喪葬補助13萬後，開口問外婆如何分錢，舅舅稱想分給家中「4個兒子」，外婆問說不分給女兒嗎？二舅媽說他們家都是只分男子「男生才是傳承香火」，外婆則說那是舅媽家的想法，後來舅舅改口稱分5份，但也沒有算外婆一份。

後來原PO的母親得知後，主動說她的那一份給母親，原PO則說二舅明明名下2間房、1台車，2個兒子都是醫師，為什麼連13萬都要「消貪」，原PO母親還幫忙緩頰說客家人都是如此，分男不分女，但原PO說連母親都不願分，真的「吃相難看」，她說舅媽在自己的家庭就是都分不到，才會影響夫家。

其他網友留言「這種人就是肖貪，和是不是客家人沒有關係，就是人品問題」、「這筆錢應該優先給外婆當生活費吧」、「我公婆是客家人，女兒和兒子都有分財產，我不懂客家人為什麼會重男輕女」、「重男輕女跟客家人有關係，我還第一次聽到，怎麼不說渣男還不分國籍呢」、「不是全部客家人都這樣的」。