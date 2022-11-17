2022第五屆 GCSF全球企業永續論壇暨2022BSI國際標準年會於17日舉行，當日並舉行頒獎典禮，由論壇主席簡又新（中）頒發獎座給獲獎企業，表彰他們在淨零及永續經營的努力。（粘耿豪攝）

全球企業永續論壇（GCSF）今天辦理第二天實體論壇，主席簡又新參與BSI年會致詞時表示，溫室氣體中以範疇三最重要，因為品牌公司因此要把供應鏈的碳排納入，因此中小企業如果趕不上時代會被淘汰，另一方面來看則是企業供應鏈重整時機，「誰能夠減碳成功最重要」。

依國際規範，溫室氣體的範疇一為直接溫室氣體排放，範疇二為能源間接排放源，範疇三為其他間接排放源，由組織活動產生溫室氣體排放，非屬能源間接溫室氣體排放，而係來自其他組織所擁有或控制的溫室氣體排放來源。

簡又新表示，昨天頒獎的XXXX共有400多個單位參獎，營業額逾1兆美金，為我國GDP1.67倍，而且上市櫃公司市值達證券交易所76％，美國道瓊永續指數中，台灣也有30家被選入，僅次於美國及日本，「代表企業永續、ESG已在大企棊完全成形」。

但簡又新提及，雖然大公司表現一流，但中小企業因人力及在此波減碳浪潮中卻哇哇叫，政府因此希望以大帶小，畢竟若中小企業趕不上減碳，恐會被時代淘汰，但也是企業供應鏈重整的契機，「誰能夠減碳先成功成為最重要關鍵」，淨零號角到2050年不會停止。

簡又新強調，範疇三最重要，範疇三代表供應鏈的碳排會計入品牌公司，融資額度也計入銀行碳排，如果可以把握此波契機，就會成為全世界最好的脫碳供應鏈。

全球企業永續論壇也舉辦「碳權、碳關稅及碳交易」論壇，綠色經濟研究中心主任溫麗琪表示，台灣人均排放每年大約11公噸，以歐盟現在的碳定價試算，每年外部成本就達上萬元，一旦碳定價成形，國內上市櫃公司還有可能因此陷入虧損的「碳風險」，也讓許多企業陷入碳焦慮。

永智顧問有限公司營運長顏素娟說，近年許品牌企業要求品牌商，進而要求更上游的供應鏈提供碳足跡，品牌業者要求後，供應鏈也要達碳中和，在製程減少排碳後仍不足就可能要購買碳權，國外已十分普遍，但台灣仍缺乏平台。

台新金首席經濟學家李鎮宇也說，台灣在碳交易說的很多、但做的很少，應盡速讓碳交易機制上路，因為相較碳稅或碳費而言，碳交易才能更有效減少碳排放。