【LIVE直播】11月底迎來口罩第一波解禁 專家憂跨年後疫情再升溫。（中時新聞網）

中央流行疫情指揮中心公布國內今天本土新增2萬78例，與上周四同期新增2萬2286例相比，下降9.9%。死亡新增77例，其中一名40多歲男性有心臟病史，曾接種兩劑疫苗，走在路上突然倒地失去意識猝死，送醫才知確診死亡。

中央流行疫情指揮中心今天公布國內本土新增20078例，境外49例、死亡77例。各縣市分佈最多為新北市新增3316例、高雄市2670例、台中市2545例、桃園市2115例、台南市1949例、台北市1837例。

死亡個案新增77例，其中兩人為40多歲男性，其中一名有心臟病史，接種2劑疫苗，11月11日外出途中，突然倒地失去意識，緊急送醫到院時檢查有「無脈搏心室顫動」，經高級心肺復甦術急救無效，當日過世，死因為心臟病合併心因性休克，同時檢出新冠病毒確診。

另一例有中風糖尿病、自閉症等多重慢性病，長期臥床未接種疫苗，10月24日因中風、心肌梗塞出院返家，10月27日發燒、呼吸困難，送急診檢查有肺炎，PCR陽性確診，當日住院給予藥物治療與氧氣面罩等治療，後因家屬意願採安寧照護，10月30日過世。死因為新冠病毒感染合併呼吸衰竭。

中重症今天新增137例，中症78例，重症59例。重症新增一名12歲以下MIS-C個案，為一例9歲男童無慢性病史，未接種疫苗，10月10日曾確診，11月1日起陸續出現發燒、咳嗽、腹痛噁心嘔吐，到診所就醫病況未獲改善，11月9日急診住院，因持s續發燒出現結膜炎，血壓偏低，有休克現象，懷疑MIS-C，11月11日轉入加護病房給予免疫球蛋白治療，11月14日因病況改善轉出加護病房，目前仍在一般病房住院治療中，病況穩定。

根據指揮中心統計，國內12歲以下兒童重症累計共264例，37例死亡；分別為33例腦炎、26例肺炎、4例敗血症、11例哮吼、174例MIS-C、2例心肌炎、5例其他（共病、新生兒感染等）及9例家中死亡。