伊朗製「候鳥」（Mohajer）-6無人機

俄烏戰爭持續了超過8個月，交戰雙方不斷以無人機發動攻擊，目前有文件顯示，俄羅斯用來攻擊烏克蘭的伊朗製「候鳥」（Mohajer）-6等無人機上，有些電子驅動元件其實是由美國和其他盟國所生產。

據《華爾街日報》（Wall Street Journal ）和《動力》（The Drive）網16日報導，知情人士透露，加上文件顯示，從擊落的伊朗製無人機上所收集的新情報顯示，機上絕大多數的零組件都是由歐美和其他盟國生產，引發西方官員和分析家的關注，也促使美國政府展開調查。

文件顯示，烏克蘭情報估計，從在境內被擊落的伊朗製無人機看來，其中有3/4元件都是美製。據烏克蘭調查人員說，有些情報幹員趁1架「候鳥」-6在空中飛行時，將它駭下，整架無人機毫髮無損。

而這些元件都經過烏克蘭軍方情報人員辨識，也經由烏克蘭非營利機構獨立反腐敗委員會（Independent Anti-Corruption Commission，NAKO）證實。

至於其他由烏克蘭部隊擊落的伊朗製無人機，則持續被分析解釋。而正在進行的調查顯示，全球供應鏈有嚴重的罩門，讓如伊朗等敵國能從西方的技術進步中獲益。