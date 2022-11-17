國民黨台北市議員徐巧芯今在臉書貼出一張民進黨台北市長候選人陳時中競選宣傳車違停照片；陳時中競選總部回應，內部已加強跟相關單位溝通，立即移車，往後務必不能再有這種情形發生。

徐巧芯今在臉書指出，上午11：30在松山路342巷，陳時中的競選宣傳車直接開上大樓公共空間、佔用人行道，這裡的管委會沒有開放停車，這樣會壓壞磁磚，而且據說不是第一次這樣停喔！

結果下面不少藍營民代留言狂酸，國民黨市議員游淑慧就說，這個還不只是違停而已，都開上人行道了，果然是台北霸王陳時中；「我愛摟誰就摟誰、我愛停那裡就停哪裡、我愛買什麼疫苗就買什麼疫苗」、有人留言「哇嗚～塔綠斑不是最喜歡抓人小辮子嗎？但這個辮子好像不太小欸，都直接停上人行道了，克拉克果然跟別人就是不一樣，整個城市都是我的馬路」。

陳時中不僅是競選宣傳車，連他跑行程的座車也違停「慣犯」；11月被媒體拍到一夜違停5次；一次則是10月，也被遭爆料在勘災過程中，座車違規吃了新台幣3900元罰單。