中信兄弟連兩年在「台灣大賽」橫掃對手，以8連勝之姿締造二連霸，球團也推出總冠軍紀念商品，至預購截止時，銷售額破2300萬，兄弟也再推出商品全通路19日起6折優惠。

兄弟今年在總冠軍戰以系列賽4戰0敗擊敗樂天桃猿，奪下隊史第9冠

，更是首度從桃猿手中搶下金盃，賽後球團推出一系列總冠軍商品進行預購，11日開放預購隔天銷售破千萬，15日中午預購截止，球團統計銷售額破2300萬。

雖然預購已經截止，但球團也捎來好消息，錯過預購時間沒關係，之後還會有部分現貨提供球迷朋友購買收藏，請密切留意相關資訊。

此外，11月19日至12月3日封王慶期間兄弟還推出「封王慶」期間限定優惠，期間「B-SPACE」臺北南港旗艦店、臺中洲際直營店、「BROTHERS SHOP」中信兄弟網路商城全館商品6折優惠，實體通路封王慶期間消費再抽球員實戰用品等多項好禮。