板橋新北耶誕城每年都吸引大批人潮，一名男網友表示，從來沒有去過耶誕城，近日到板橋車站附近聚餐後，好奇去逛了一圈耶誕城，覺得很無聊問「到底有什麼好玩的？」貼文吸引網友回應，不少人說耶誕城適合有對象、有小孩的家庭去感受氣氛，「單身仔一個人去當然覺得無聊」。

原PO今（16）日於PTT八卦版指出，上周和國中同學到板橋遠百聚餐，結束後他一個人到車站搭火車，因為時間還很充裕，他以前從沒去過新北耶誕城，好奇地去逛了一圈，不解地說，「無聊死，到底有什麼好玩的？有人能解答嗎？」

貼文上線，引發網友留言，「感受浪漫氣氛」、「北部就沒什麼地方可以玩，好玩的都要錢」、「妹子合照打卡炫耀啊」、「女生超愛打卡拍美照」、「幾年前去真的沒有好玩的，而且超擠」、「我真佩服板橋人，這麼塞還可以忍」、「排隊打卡而已」、「我也不懂，女同事每年都吵要去」。

留言中不少人認為新北耶誕城適合有對象、小孩的家庭去同樂，「那是因為你沒對象，有女友一起去超好玩，還有滿滿的回憶」、「單身仔就不要去了，看人家都成雙成對」、「單身一個人當然覺得無聊」、「那不是給一個人去的地方」、「你一定沒老婆和小孩，小孩超愛的地方」、「每年我老婆都會帶小孩去」、「我小孩超愛，每年都說要去」、「沒女性朋友可以一起去，當然會覺得無聊」、「耶誕城不是給單身狗玩的，請跟我一起在家裡好好待著」。