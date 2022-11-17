南韓女團BLACKPINK中的人氣成員Jennie，擁有甜美外表與火辣身材，加上超強個人魅力與舞台實力，受到大批海內外粉絲喜愛。近日忙著與團員飛往美國展開世界巡迴演唱會的她，也受邀登上美國時尚雜誌封面，在公開的照片中，Jennie再度突破尺度，大秀性感曲線，再度吸引眾人目光。

BLACKPINK中的成員Jennie近日憑著高人氣登上美國版《ELLE》雜誌的12月及1月跨年封面。而被封為「人間香奈兒」的她，這次也穿上香奈兒2023早春系列的單品，除了有貼身的連身衣與性感中空裝，大秀結實的腹肌曲線外，Jennie還換上一套針織深V鏤空上衣，而上衣裡她疑似什麼都沒有穿，卻將領口扣子解開，並伸手將手伸進衣服中，相當性感；另外，她還穿上一件胸口只用一個超大蝴蝶結遮擋重要部位的低胸洋裝，使性感北半球一覽無遺，同樣辣到最高點。網友們看到後也紛紛大讚「恭喜金珍妮登上世界頂刊」、「辣死我了」、「Jennie好牛」、「妮妮姐已经next level」、「Kpop第一且唯一二登美版ELLE的藝人」、「女神果然牛」。

而Jennie接受雜誌專訪時，也提到她日前曾前往美國，與強尼戴普愛女莉莉蘿絲戴普（Lily-Rose Melody Depp）合作拍攝HBO劇集《THE IDOL》一事。透露自己嘗試演戲是一種表達自我的新方式，也從莉莉蘿絲身上學到很多，還強調「到目前為止，我都很喜歡」，而她的新戲預計將在明年播出，令粉絲相當期待。