筆電代工廠仁寶(2324)日前公告，擬透過間接持股100%子公司Billion Sea Holdings Ltd.投資6000萬美元（約新台幣18.7億元），於越南投資設立持股100%的越南子公司Compal Electronics （Vietnam） Co., Ltd.，藉此擴充產能。Compal Electronics （Vietnam） Co., Ltd.，將以不超過3000萬美元，取得預設生產基地的土地使用權。仁寶持續轉移生產基地，部分大陸產能再轉移到越南。雖然仁寶近幾年持續布局車用和醫療領域，但由於占比仍低，尚無法扭轉NB需求疲弱所造成的營運瓶頸。

外資法人出具最新報告給予仁寶「表現不如大盤」，目標價19元。

仁寶今年第3季合併營收為2910.32億元，季增10%，年減14%；營業毛利109.84億元，季增14%，年增3%；毛利率為3.8%，季增0.2個百分點，年增0.6個百分點；營業利益22.45億元，季增14%，年減38%；營業利益率0.8%，季增0.1個百分點，年減0.3個百分點。歸屬母公司業主稅後淨利20.4億元，季增1%，年減53%；每股盈餘0.47元。

今年前3季仁寶累計合併營收8245.4億元，年減5%；營業毛利303.95億元，年增5%；因營業費用仍偏高，營業利益為70.32億元，年減25%；歸屬母公司業主稅後淨利62.14億元，年減34%；每股盈餘1.43元。

外資估，仁寶第四季營收季減3%，年減9%，反應NB終端需求依然疲弱，以及大陸清零政策。仁寶在大陸的生產基地包括重慶、成都和昆出等地。雖然仁寶新事業包括車用和醫療在第四季可望維持正成長，但其所占營收比仍相當低，尚無法扭轉整體衰退的趨勢。