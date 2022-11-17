大陸女星林允今年以古裝劇《夢華錄》中「宋引章」一角吸引網友矚目，人氣扶搖直上，過去還被捲入陳曉與陳妍希之間的婚變風波，討論度相當驚人。近日，她在微博上曬出生活九宮格照片，並配文寫下「誰還不是個95後。」討喜模樣讓網友們直呼「太可愛了！」

今年26歲的女星林允過去以周星馳執導的電影《美人魚》一炮而紅，而被網友們封為「星女郎」。她精緻的瓜子臉但配上凹凸有致的美豔身材，讓不少粉絲們沉迷於林允的魅力之中。過去，網路上有網友爆料指稱陳曉與陳妍希在拍攝《夢華錄》時疑似鬧不合要離婚。而林允便是插足兩人感情的第三者。雖然事後，陳曉和陳妍希多次出現在公開場合放閃，讓謠言止息，但粉絲們還是相當心疼林允蒙受的不白之冤。

雖然林允自《夢華錄》後暫未有新的作品推出，但她時常在微博曬出自己的生活點滴，以維持粉絲黏性。近日，她在微博上曬出一組九宮格生活照片，並配文寫下「誰還不是95後。」照片中的她上身穿著白色長板毛衣，巧妙的蓋住下身穿搭，微微露出大腿根部的私密領域，一雙迷人的大長腿自信的伸展開來，展現女性魅力的同時，卻有相當討喜。

林允曬出白色毛衣照片。（圖／翻攝自林允微博）

林允在戲中展現了女性的自信與才華，看破紅塵後，更一心專注於事業上，職場女性的魅力相當強勢。但在現實中林允拍的生活點滴照片，大多帶有少女的青澀懵懂。反差感相當吸引粉絲的關注，讓底下的留言區中湧入大片網友們留言，表示「是迷人的大寶貝」、「是誰家的少女如此可愛迷人」、「膚白貌美的大長腿」、「怎麼感覺毛衣下面什麼都沒穿」、「居家風太可愛了。」