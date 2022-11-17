許效舜（右起）、楊麗音、温貞菱、張軒睿同遊澎湖。（圖／東森提供）

東森《花甲少年趣旅行》首次走出台灣本島，許效舜、楊麗音、張軒睿以及温貞菱前往離島「澎湖」拍攝。第1天的導遊由自喻半個澎湖人的許效舜擔任，希望帶大家用另一個視角玩澎湖，但一行人從下飛機之後就開始不斷地吃，楊麗音忍不住吐槽他：「我覺得你很不OK，一直吃吃吃吃吃，你都沒別項。」自然不做作的真實反應，逗笑所有人。

愛石成癡的許效舜，坦言20多年前曾因為太愛石頭到澎湖開店，結交許多各行各業的好友，在澎湖還有廣大的親友團，笑說：「澎湖對我來說就像是回家一樣。」希望能藉這次機會，讓大家更認識這個充滿在地人文的好所在。

許效舜帶著旅伴們品嘗澎湖傳統點心炸棗及肪片龜DIY體驗，而「炸棗」在澎湖的傳統習俗中是象徵著家有喜事，結婚時男方一定要分送炸棗與親朋好友分享喜悅。解說員講解後，轉頭就以張軒睿為例說：「如果有人問這位帥哥什麼時候要請吃炸棗，就是在問你何時要結婚。」

張軒睿馬上用台語逗趣地回：「金罵！（現在）」一旁的温貞菱見狀後笑到不能自己，還被許效舜虧：「妳是在起駕？」温貞菱忍住笑意後直呼：「我以為是來旅行的，沒想到是來參加婚禮的。」氣氛超爆笑。後來張軒睿在許效舜的追問下，坦言幾年後才會想婚，目前仍想以事業為重。

《花甲少年趣旅行2》每周六晚間8點於東森綜合台首播，每周六晚間10點於東森超視台播出，網路平台每周六晚間10點 MyVideo獨家首播。