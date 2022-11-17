高雄一名外送員日前發現某處公寓住家門外竟掛滿多把刀子、剪刀和美工刀，刀鋒全朝外，上方還裝監視器，嚇說「這也太恐怖了吧」，照片曝光引發討論；警方事後回應，該名女住戶先前因與鄰居有噪音糾紛，才在門上掛刀防身，目前已依社維法函送，但女住戶堅持不拆下刀具，時間已長達半年以上。

一名外送員在臉書「外送員的奇聞怪事」發文，他日前發現一處住家門口的鐵門上竟有多把刀具綁在欄杆上，包含美工刀、剪刀、菜刀等約莫共15把，上方還有監視器，該外送員拍下照片嚇說「門口綁滿了刀子跟剪刀上面還兩隻監視器，這也太恐怖了吧」。

高雄一名外送員日前發現某處公寓住家門外竟掛滿多把刀子、剪刀和美工刀，刀鋒全朝外，上上還裝監視器，嚇說「這也太恐怖了吧」。（翻攝自臉書「外送員的奇聞怪事」）

其他網友留言「幫我掛門把，然後突然開門，外送員就…」「讓你掛餐點用的啊」、「這個….是什麼陣法」、「這也太恐怖了吧」、「喪屍防範對策，他可能剛看完陰屍路」、「希望他回家的時候不要剛好絆倒」、「對面是多兇，需要擺到剪刀陣」、「這種基本上都有精神方面的疾病，要特別小心」。

據悉，事發地點在三民區某處公寓4樓，該名66歲女住戶早在半年前就被鄰居報案，她供稱先前與鄰居有噪音糾紛，才在門前綁刀為了防身，怕有人會傷害她，警方到場時還一度不願開門，警方認定此舉有危害他人身體或財物之虞，依違反社會秩序維護法函送，只是即便如此，女子仍不願將刀具卸下，造成路過的外送員恐慌。