美國總統拜登與大陸國家主席習近平日前於G20閉門會談。國安會前秘書長金溥聰表示，這是一個好的開始，美陸雙方碰面對兩岸發展與安定，都應該是一個正確的方向。至於民進黨近來又強打「抗中保台」，金則痛批並明白點出，民進黨每到黔驢技窮就會打這張牌，想藉此激怒對岸好從中謀取政治利益，但台灣民眾現在大多眼睛也都是雪亮的，都愈看愈清楚了。

金溥聰昨（16）日接受香港媒體《中評社》訪問表示，以國際、外交的角度來看，「拜習會」是一個好的開始，因為美國民主黨一向也主張要建立護欄，彼此不要跨過紅線，在當前局勢下，雙方碰面對兩岸的發展與安定，應該是一個正確的方向。

金溥聰強調，美國人當然永遠是以自己的利益為先，但相信拜登能跟習近平在會談之中彼此建立一個溝通管道，這對台灣來講是好事。想必民進黨也懂美國向來以自己的利益優先，但馬英九執政時，就能將大陸、美國雙邊關係兼顧得宜。

談到民進黨又在選戰中狂打「抗中保台」，金溥聰直言，民進黨每到黔驢技窮時就會打這張牌，他們擺明了就是這樣，民進黨目前就是希望能靠這張牌翻轉劣勢，但台灣民眾現在眼睛大多是雪亮的，能夠愈看愈清楚。