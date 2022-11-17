節約成本策略成功，集合網約車、網路外送以及線上金融的新創公司Grab，最新季報中虧損金額較市場預估要得少。不過，在各項網路業務中，送貨項目卻提前達標，提早實現損益兩平。

這家總部設在新加坡，但從馬來西亞發跡的科技業者，上季淨損從一年前9.7億美元，大幅縮減至3.27億美元，優於賠錢3.6億美元的預估值。同時，營收也翻倍達3.82億美元，Grab甚至還小幅調升今年財測目標。

自一年多前掛牌迄今，股價已大幅下修7成的Grab，也跟印尼同業GoTo以及電商蝦皮母公司Sea一樣，都在撙節成本努力控制開支，希望能早日達到獲利目標。

Grab指出，已放慢徵人腳步，精簡工作內容，還有減少獎勵金支出以及公司開銷比重。彭博社指出，Grab財務高層也曾表示，計畫減少業務分布區域的員工數，不過沒說確切人數是多少。

若依調整後的息前稅前折舊前攤提前獲利（EBITDA）來看，Grab外送部門的虧損已打平，甚至還提前三季就完成，網約車部門更是成長兩倍。另外，網約車的營收也是大增兩倍。

在經過2021年大虧34億美元，今年上半年又虧損近10億美元之後，Grab改變雄心大志的多角化經營，將重心集中在核心業務上。因此，也得到產業分析師不少的讚賞，其中包括花旗。

力圖2024年虧轉盈的Grab，預估今年可創造13.2億至13.5億美元營收，比之前預測的12.5億至13億美元要多一點。至於Grab的現金與約當現金部分，則從第2季28億美元左右，減至上季24億美元附近。