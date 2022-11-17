新北市動保處為幫收容犬隻找到下一個幸福的家，除在動物之家臉書貼文送養外，中和動物之家動保員黃榆翔更製作短影音，以自說自唱方式介紹送養成犬，1年來送養成功比率達35％，值得一提的是，收容將近10年的黑犬「桶麵」，在影片上架不到1周就找到溫暖的家。

去年新冠疫情第一波爆發時，中和動物之家因應民眾無法前往進行實體認養，開啟網路直播並拍攝影片介紹成犬，將犬隻特色及性格更詳細的介紹給民眾，其中63歲動保員黃榆翔每周拍影片介紹成犬，經過1年多持續不間斷地在網路曝光，目前已成為最強推銷員，網友暱稱為「中和動保阿伯」，介紹時夾帶台灣國語腔調，並以親切態度說明犬隻習性，每次影片推出後觸及人數都有上萬人，更有1集影片高達32萬人觀看，該集介紹的成犬「雪餅」也順利送養成功。

「桶麵」於2012年8月入所，當時還是幼犬，當年年底原本已被認養，沒想到才過1周多就被退回，之後一待就近10年，今年在介紹影片發布後，1周內即被認養，就是最好的例子。

駐區獸醫黃繼霆表示，據統計資料顯示，近年國內民眾養狗的比例已由七成五下降到六成，而養貓比例則是從二成五提高到四成，在動物之家狗貓認養比例更能凸顯這趨勢。動保員主動積極運用網路行銷吸引民眾目光，將犬隻介紹影片大量分享出去，只要被更多人看見，就會有機會被認養。

動保處表示，為提高毛寶貝認養率，動物之家不定時於臉書公布認養訊息，歡迎民眾多加利用臉書搜尋新北市各動物之家，可以先在家尋找與自己投緣的毛寶貝，並呼籲民眾認養前務必審慎考量自身能力，並且用心照顧毛寶貝一生。