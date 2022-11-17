民進黨屏東縣長參選人周春米昨透露參選以來的「心內話」，她提到，有幸在2016年受到總統蔡英文邀請，擔任民進黨不分區立委，也和屏東縣長潘孟安帶領的縣府團隊一路攜手打拚，爭取建設。為了力拚屏東第一女縣長，周春米喊話「我會比別人更努力，也要比別人更堅強」。

周春米昨(16)日在臉書以「拚了這麼久，決戰倒數剩不到10天了，夜深想和大家說說心內話」為題發文。周春米表示，15日晚上還在屏東最北的高樹，昨日從早到晚行程一樣滿滿滿，沿著海線一路衝到最南的獅子、恆春、滿州和牡丹，行程跑了超過200公里，「這個步調，其實是屏東少見的快節奏，但是和時間賽跑的我，每一秒都不能放過」。

周春米提及，屏東很大、很長，從初選到大選2年多來，她已經跑遍33鄉鎮市無數次，有許多好朋友問她「不累嗎？」周春米會說，一個人的力量不大，但是一群人的力量，就能成為屏東向前的最大力量，而這股力量來自每一位鄉親。

周春米表示，她有幸在2016年受到蔡英文邀請，擔任民進黨不分區立委，從律師轉戰民代，她非常珍惜，更努力學習，也和潘孟安帶領的縣府團隊一路攜手打拚，爭取屏東大大小小建設，所有的付出，就是希望她的家鄉屏東更好，鄉親更幸福，這座城市更有希望。

周春米是屏東72年來首位政黨提名的女性縣長候選人，經過民主的淬煉，周春米強調，她的責任就是團結鄉親、榮耀屏東、延續驕傲，更要帶領屏東繼續向前，打造希望城市。力拚屏東第一女縣長，周春米表示，她會比別人更努力，也要比別人更堅強，「我從早跑到晚，沒有喊累也不能停下來，時間不會等人，我們只能加倍努力，在最後關鍵時刻，拜託大家當我的靠山，我就可以當全屏東鄉親的靠山，一起寫歷史、創紀錄，最後幾天我們做伙行、鬥陣拚，屏東一定贏！」