抓住大啖秋蟹的時機，有著9大自助餐檯區、超過百道料理的茹曦酒店Sunny Buffet，即日起推出秋蟹吃到飽饗宴，讓喜愛海鮮的饕客享用當季海港直送的三點蟹、旭蟹，餐檯上也全新推出多道現做料理，茹曦酒店表示，這次秋蟹吃到飽饗宴是委由雲品國際君品Collection經營後的首場餐飲活動，盼搶攻今年最後一波秋蟹商機。

每年9月到12月便是饕客們吃螃蟹的時節，此次秋蟹吃到飽饗宴嚴選萬里當季三點蟹，肉質肥美清甜，以清蒸就能享用到三點蟹的鮮美風味；同時也供應產量較少的旭蟹，濃郁蟹黃、肉質飽滿有彈性，主廚以水煮和清蒸兩種烹調方式，更能凸顯蟹的美味。

Sunny Buffet自助料理囊括現點現烤區、亞洲料理區、日式料理區、西式料理區、現做披薩區、現煮麵食區、甜點區，以及新鮮水果、多款咖啡茶及軟性飲料等，這次餐檯也加入多道新菜色，像是由廚師現煎的頂級菲力牛排、香煎小卷、現切爐烤德式豬腳，以及爐烤披薩、叻沙米線、擔擔麵等熱食料理，甜點檯則端出全新精緻巧口甜點，馬卡龍、烤布蕾、可麗露等，皆由君品Collection五星廚藝團隊操刀。

SUNNY BUFFET用餐空間有16層挑高設計。（茹曦酒店提供）

Sunny Buffet平日每位980元+10%、假日每位1180元+10%，即日起也推出優惠活動，打卡並上傳2張海鮮餐檯螃蟹照至臉書或IG，即可免費享佐餐紅酒1杯。此外，即日起也推出適合春酒尾牙、包廂用餐及當月壽星慶生的3大優惠，吸引年末尾牙、及慶生的用餐客群。

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