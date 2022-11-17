民眾黨新竹市長候選人高虹安，被「吹哨者」向調查局北機站檢舉她聘用李姓男友當公費助理涉貪。調查局北機站日前已向立法院轄區的台北地檢署報請檢察官指揮偵辦，北檢17日簽分「他字案」，並指派檢肅黑金專股檢察官蒐證偵辦中。

不過，由於目前距離九合一選舉不到10天，檢調正針對選舉積極查察，因此預計九合一選舉過後，檢調才可能有具體的偵辦動作。

高虹安被檢舉聘用男友涉嫌詐領助理費、將助理薪水做為「公積金」作為他用，涉嫌《貪汙治罪條例》利用職務詐取財物罪、《刑法》偽造文書罪，調查局已指派北機站蒐證中。

承辦本案的調查局北機站因立法院屬於台北地檢署轄區，近日已向台北地檢署報請檢察官指揮偵辦，北檢今天完成分案程序，目前北機站仍陸續收到不少檢舉資料，正在過濾研析中。

另北機站因派出多名調查官進駐數個地檢署，支援九合一選舉查察工作，辦案人力吃緊，因此北機站現仍在蒐集證據階段，尚未有具體偵查動作，預料選後才會有進一步的偵辦動作。

調查局強調，本案將秉持行政中立立場，毋枉毋縱，將在檢察官的指揮下，依照既定程序及客觀證據查明真相。