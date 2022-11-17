新冠肺炎疫情趨緩，近期有專家接受週刊採訪時指出，台灣死亡率達千分之5，以今年7月11日為例，仍有96人染疫死亡，不料前衛福部長陳時中已跑去選舉，相當不負責任。指揮中心今回應，台灣累積確診死亡率是OECD（經濟合作暨發展組織）國家中第4低、致死率則是第6低、超額死亡數也是第4低。

中華民國防疫學會理事長王任賢接受《週刊王》專訪時指出，台灣在新冠肺炎期間最大的問題是「就醫障礙」，台灣的醫療品質很好，但新冠肺炎死亡率卻超高，主要因為陳時中當衛福部長所設下的就醫障礙，讓很多病人到院前就已死亡，連沒得新冠肺炎的病人也因而死亡。依國際間Omicron死亡率約萬分之3推算，單日死亡人數頂多10多位，但台灣死亡率卻高達千分之5，以今年7月11日為例，仍有96人染疫死亡，不料陳時中跑去選舉了，這樣相當不負責任。

指揮中心發言人莊人祥表示，與OECD國家相比，每百萬人口染疫的死亡數，台灣是第4低，雖然比新加坡、日本、紐西蘭高，但比南韓、澳洲、冰島等國家低。致死率的部分，也就是感染後的死亡率，則是排行第6低。

非新冠死亡個案，最客觀的數字就是看超額死亡，比較疫情前的死亡人數當作預期死亡數，再把疫情期間的死亡數相減。莊人祥說，有些國家新冠肺炎的死亡認定比較嚴格，新冠的死亡數會比較低，但超額死亡卻高很多，台灣則是新冠死亡數、超額死亡數接近，只差800多例，其他國家像是新加坡是超過1倍以上，日本則是2倍多。

莊人祥表示，不同國家針對新冠肺炎死亡的定義不同，另也有可能有就醫障礙，導致非新冠的死亡，台灣也有類似的個案，但和其他國家相比是非常低，在40個主要國家裡面，每10萬人口的超額死亡數是第4低。