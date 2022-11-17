工研院至今已累積獲得全球專利超過3萬件，其中發明專利占98％以上，近來更與產、學、研合作，共組智財銀行（IP Bank），打造國內產業的專利資源庫。近期，與工研院合作多年的光寶科技就智慧財產權，雙方更進一步建立戰略夥伴關係，就專利採購、產業情資、專利契作，以及智慧財產營運等方面緊密合作。

智慧財產權一直是台灣產業的競爭關鍵，工研院法務長王鵬瑜表示，經濟部擴大全球專利布局，提升我國專利智權能量，更支持工研院，打造豐富的專利銀行，建立國內產業的專利資源庫，成為國內廠商深化國際競爭力的最佳支援團隊，工研院近年來已有許多與台灣廠商合作的成功經驗。

促成本次雙方簽署智權戰略夥伴協議的光寶科技邱素梅法務長，具有豐富的國際智權管理及訴訟經驗，本身也是智財銀行的諮詢專家。對於和工研院智權合作，邱素梅表示，工研院是國際級的研發機構，連續5年6度獲得全球百大創新機構獎，其專利硬實力列名世界一流水準。

邱素梅表示，與工研院在新技術開發與智慧財產權上建立策略合作夥伴關係，是光寶科技董事長宋明峰與總經理邱森彬在企業長期發展計畫下的一環，冀以強化光寶科技在國際產業地位上的競爭力。本次的專利合作，將特別充實光寶科技的專利庫，並以工研院的優秀研發及智權人力做為企業智權法務部門的重要夥伴。

光寶科技近年積極布局雲端運算、光電半導體、汽車電子、5G、AIoT等領域，做為台灣第一家上市電子股的公司，47年來歷經無數國際供應鏈更迭與競爭，持續成長茁壯，於全球科技產業版圖扮演關鍵樞紐。工研院與光寶科技將聯手深耕包括光電半導體、5G、汽車電子相關產品在內的多項技術領域之智慧財產權，以專利生態系營運策略，掌握國際專利布局，並透過專利組合（Patent Portfolio）等靈活多元的方式，創造產品價值，邁向新藍海市場。