依勞動基準法規定，遇到天災、事變或突發狀況時，雇主可以延長勞工工作時間，並在事後補給適當休息，並曾在1985年時函釋指出休息為「至少應有12小時休息時間」，但勞動部近日函釋指出，如為輪班制勞工只要休息11小時即可再工作，指定事業單位變更休息時間者，應經工會同意，如事業單位無工會者，經勞資會議同意後，始得為之。雇主僱用勞工人數在三十人以上者，應報當地主管機關備查。

由於該函釋據今已超過30年，近日有縣市政府詢問，勞動基準法曾修正並提及輪班勞工休息時間應至少有11小時，但因工作特性或特殊原因，經公告的事業單位或行業，還可以變更休息時間至最短8小時，恐與此函釋有扞格。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，勞基法僅提及天災事變或突發狀況時，可以延長勞工正常工作時間，但事後應給「適當休息」，未明定要休息多久，因此曾函釋指出適當休息至少要12小時。

黃維琛說，輪班制勞工則提及至少要休息11小時才能再工作，公告的行業或事業單位則可以縮短輪班間隔至8小時，經專家學者討論後為天災事變或突發狀況時往往緊急狀態、甚至要搶救人命，雖然輪班制勞工仍要休息，但應可從原本函釋的12小時縮短至11小時，指定的行業別經合法程序後則可至8小時。

此外，勞動部也函釋勞工疑遭受職業災害時，雇主未依法給予罹災勞工「普通傷病假」或「公傷病假」時，可能涉同時違反勞工職業災害保險及保護法與勞動基準法，但前者為特別規定，應回歸災保法相關規定處理，意謂罰鍰從原本的2萬至100萬元，變成5萬至30萬元。