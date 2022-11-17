莉婭（陳緗妮）2021年4月與謝和弦結婚，在上個月25日迎來女兒（謝音悅）出生，有女萬事足的夫妻倆不時在社群網站分享育兒生活，稍早她上傳一張親餵母乳的照片，看起來格外溫馨，更感性表示：「希望可以親餵謝音悅寶寶直到她斷奶為止」。

莉婭在臉書曬出親哺的母乳照，只見她將長髮撥到左側，露出右側胸部方便女兒吸食母乳，並對著鏡頭擺出甜美微笑，相當享受為人母的喜悅，接著分享親哺母乳的過程，她表示起初有點擔心自己沒有奶水，雖然女兒每天會吸奶刺激乳腺，但總覺得奶水分泌不快，產後第5天開始脹奶後，胸部脹痛到像石頭一樣硬梆梆，不管怎麼按摩還是脹痛，甚至痛到連睡覺都無法側躺。

不過好在產前有做過泌乳諮詢，莉婭在「疏通按摩」過程中，不但奶水被排出來，腫脹感也消除不少，胸部更是慢慢變得柔軟，才終於有奶水可以親餵寶寶，接下來則是改用按摩和用手擠奶，加上女兒每天吸奶刺激乳腺，奶水呈現「噴發」狀態，下個階段就是把母奶囤積起來，接著感性表示：「希望可以親餵謝音悅寶寶直到她斷奶為止」，充滿母愛的一句話，吸引上千人按讚。

對此，網友紛紛留言：「辛苦了，母愛很偉大」、「真的非常痛，母愛的偉大」、「一直親餵一定可以的」、「幸福的孩子」、「辛苦了，繼續加油」。