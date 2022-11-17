朝陽科大奪下永續典範大學獎，立法院長游錫堃（左）頒獎表揚由校長鄭道明（右）代表接受，樹立新標竿。（朝陽科大提供／張妍溱台中傳真）

以「邁向淨零之路(Road to Net Zero )」為主題，「2022第5屆GDSF全球企業永續論壇」今年邀集產官學研交流，頒發「TCSA台灣企業永續獎」；朝陽科技大學推動聯合國永續發展目標（SDGs）表現卓越，勇奪「永續典範大學獎」並獲「永續報告書金獎」，在全台私立科大中，表現脫穎而出，立法院長游錫堃頒獎表揚由校長鄭道明代表接受，樹立新標竿。

擔任獎項總召集人簡又新指出，以「大學永續願景與策略」、「學校治理績效」、「社會共融績效」、「環境永續績效」、「財務規劃與經營績效」及「合規或獎勵事蹟」等六大構面進行大學綜合績效評比，彰顯大學在治理、社會、環境及夥伴關係之綜合性社會影響力。朝陽科大創新且整合性的學術力量與SDGs連結，積極有貢獻。

朝陽科大成立永續發展推動委員會，宣示2021年為朝陽永續發展元年，致力年降2％的能源使用，目前已減碳46％，宣告「2030年減碳50％，2045年達成淨零排放（net-zero emissions）」之目標。

朝陽科大校長鄭道明全指出，學校開設逾4000門與永續發展指標相關課程，連5年名列世界綠能大學全球百大，同時連4年進榜英國泰晤士高等教育（THE）世界大學影響力排名，並連3年勇奪天下USR大學公民獎私立技職第一，師生致力永續發展之卓越成果，廣受國際肯定，展現舉足輕重的社會影響力。

此外，朝陽科大不但減碳績效優異，在實踐USR的行動上，應用化學系團隊更以「Harmonious agriculture concerto with farmers（農村協奏曲）」（SDG 2／零飢餓）榮獲首屆亞太永續行動獎；休閒事業管理系及工業設計系團隊則分別以「全民齊心 • 共享食安」（SDG 2／零飢餓）及「再現磚窯文化新生命」（SDG 8 ／就業與經濟成長）榮獲台灣永續行動獎，展現師生實踐永續行動之傑出成果。