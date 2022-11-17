台北市肯特貿易公司創辦人馬金益去年因病往生，生前常與善心人士共同捐贈救護車，在新竹縣議會議長張鎮榮引推薦下，家人17日捐贈1輛「馬金益號」救護車給新竹縣消防局新豐分隊，希望將思念之情化作大愛，也讓救護工作更添助力。

馬金益遺孀王純娥、女兒馬千惠及兒子馬士傑，特別南下將救護車鑰匙交到縣長楊文科的手上，王純娥說，「先生在天上看見了，一定也會覺得這麼做很好！」

楊文科表示，消防局獲贈的救護車總價250萬元，配有擔架床、氧氣組、搬運椅、固定器等急救設備，車身為「巴騰堡格紋」標識，可維持視線500公尺內清晰可見的高辨識度，在鳴笛趕赴救難現場的路上，可讓車輛和路人及早注意救護車，降低發生車禍事故機率。

張鎮榮感謝馬金益一家人的善行義舉，表示救護車配置於新豐消防分隊，未來將能有效提升新竹縣到院前緊急救護服務品質，守護縣民的生命財產安全。

王純娥表示，先生非常自律，答應的事一定做到，和人約定也從不遲到，對員工更是和善，公司一名會計從小姐做到阿嬤，一做就是35年，幾乎已經是家人般的存在。

王純娥說，夫妻剛創業時相當辛苦，為了省錢什麼都自己來，苦盡甘來後，她和先生都會定期捐贈物資和金錢，也曾多次和信徒一起透過台北松山慈惠堂共同捐贈救護車，這是第一次獨立捐贈1輛救護車，以先生為名是希望能讓「馬金益」的愛永留社會。