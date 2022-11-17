金控旗下投顧指出，預期大陸水泥報價第四季將反彈5％～10％、噸毛利逐步脫離底部，出貨量隨需求復甦將季增24％，看好亞泥（1102）谷底已過，轉機浮現，明年營運復甦，將投資評等升為「買進」，推測合理股價50元。

亞泥第三季每股稅後純益（EPS）1.33元，季減1％、年減28％，優於市場預期，優於預期主因為轉投資遠東新、裕民第三季獲利維持穩健。

亞泥經營管理階層認為，大陸事業水泥第四季報價、噸毛利均將好轉，主因需求溫和回升，第四季出貨量將季增24％、年增4％，至730萬噸左右，主營地區長江中下游價格自9月底提升4％，武漢、成都庫存有效去化。法人維持報價季增5％～10％之預估，並上調第四季獲利預估。

展望明年，法人指出，亞泥經營管理階層表示，大陸政府對於房市與解封態度轉趨正面，近期人行加碼人民幣2,500億元支持房地產，優化防疫20條與金融16條救房市等。預期政策力道逐漸加大，景氣可望緩步回升，帶動明年大陸水泥事業獲利年增38％、至64.8億元，支撐明年營業利益年增18％。