品牌廠MSI微星科技（2377）旗下含括顯示器、筆電、桌機，及主機板、顯示卡、電腦周邊等產品，相繼拿下多達13項的CES 2023 Innovation Awards（創新獎），類別橫跨「電競」、「電腦週邊及配件」、「家用影音元件與配件」等消費科技產品類別，在總數逾2,100件的參選產品中脫穎而出。

其中已揭露的7項獲獎產品中，取得電競創新獎項的如MEG TRIDENT X2 電競桌機、GeForce RTX 4090 SUPRIM LIQUID X 24G顯示卡，及MEG Z790 GODLIKE電競主機板，另獲得電腦週邊及配件類創新獎項的則有MAG 275CQRX／325CQRX、MEG 342C QD-OLED兩款電競顯示器，與MEG Ai1300P PCIE5電源供應器，至於Modern MD271UL顯示器則榮獲家用影音元件與配件類創新獎。其餘6項獲獎產品將於2023年1月3日揭曉。

CES創新獎由美國消費者技術協會（CTA）主辦，旨在表彰消費科技產品傑出設計及精湛工藝的年度大獎，獎項涵蓋28個消費科技產品類別，在各類別中得分最高的產品可獲選「最佳創新獎」（Best of Innovation）。菁英評審小組由展會媒體人、設計師、工程師等專家組成，對參加選拔的產品根據創新、工藝和功能性、美學和設計等標準進行審核。

微星科技行銷副總經理程惠正表示，微星始終致力為遊戲玩家、內容創作者、商業菁英，及所有消費者提供最佳體驗，能連年獲得CES創新獎的至高榮譽，也是對微星不懈追求突破性創新和美學設計的最大肯定。

全球最具影響力的科技盛會之一CES 2023，將於明年1月5日至8日在美國內華達州拉斯維加斯舉行。與會者將體驗來自全球品牌的創新科技、從思想領袖的演講一窺科技的未來、並面對面與其他與會者交流。

展場亮點主要聚焦於永續發展、運輸科技、數位健康照護、元宇宙等各項領域的創新科技，將如何帶領人類因應全球艱鉅的挑戰。CES主題演講也是科技界關注的重頭戲，今年更邀請到農業機械設備品牌強鹿（John Deere）和微處理器製造商超微半導體（AMD）等業界領袖發表看法。