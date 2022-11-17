國際貨幣基金（IMF）10月11日再度下修2022及2023年全球經濟預估，今年成長率3.2%，遠低於去年的4.9%，明年從2.9%進一步下修到2.7%；93%的國家經濟成長率都被下修。IMF說，2028年全球陷入衰退的風險持續升高。

全球2023經濟可能會衰退，但美國、大陸和台灣可不一定。

日前，在台灣上市櫃協會的「東方領袖講座」上，與會的財經專家並未看衰2023年的美中台經濟成長勢頭。

雖然，美國通膨嚴重迫使聯準會必須多次大幅升息，但10月通膨回落幅度超出預期，消費者物價指數年增7.7%，低於9月的8.2%增幅。

前國票金總經理丁予嘉據此表示，美國通膨已經開始緩解，即使今年前兩季經濟都負成長，但第三、第四季都可望正成長，今年美國經濟甚至有可能正成長；而且，按照目前的成長態勢，明年美國經濟成長將達到1%至1.5%。

對於中國明年的經濟成長預估，丁予嘉更加樂觀地表示，中國已經放寬入出境防疫管制，只要進一步放寬境內管制，明年的經濟成長率至少是5%起跳。

丁予嘉回顧2000年網路泡沫到2020年新冠疫情前的美國每季經濟成長，其中九成以上是正成長，即使2008年金融海嘯時出現副成長，但也是兩季之後就出現正成長；因此，今年美國前兩季經濟負成長也會很快過去。

除了20年經濟數據分析，丁予嘉還提其他證據佐證美國經濟並未衰退，首先是經過聯準會的連續升息，通膨率已經降低；其次，全球化已經進行30年了，不可能在兩季就化為烏有；第三，在2020年前10年全球累績的超額產能正在去化，通膨的大環境不具備；第四，俄烏戰爭已經局部化，不太可能擴大，至少歐洲國家是非常想盡快結束戰爭。

丁予嘉指出，只要通膨開始下降，錢就會重新回到股市，不但美股，台股不是也回升了。

丁予嘉還以台積電買氣形容台股目前是信心不足，而非基本面不行；他指出，370元的台積電股票只有一人排隊買，但700元的台積電股票卻有一大堆人排隊買。

除了俄烏戰爭開始局部化，就連美中的地緣政治對抗在拜習會後也出現轉折，這將有利於明年的經濟展望。

丁予嘉指出，美中經濟都在改善中，美中元首也將施政重心轉到抑制通膨、復甦經濟上，此次拜習會的成果就是管控並改善美中關係，影響所及，台海危機暫時化解，兩岸之間的仗也打不起來了。

寬量國際（QIC）策略長谷月涵也指出，此次拜習會是美中關係的轉捩點，會談結果顯示美中雙方都不願升高戰爭的風險；習近平已在中共二十大搞定連任，拜登也通過期中選舉的考驗，肯定會爭取2024連任；在未來兩年內，拜登一定會設法和習近平一起努力改善美中關係。

谷月涵推測，拜登將在爭取連任時強調是他改善了美中關係，而在美中和平的氛圍下，拜登再進一步取消對中國增加的關稅，藉以改善美國的通膨壓力。如此一來，美中關係又將進一步改善。

前財政部長劉憶如也認為，只要地緣政治不要再出大問題，全球經濟供給面就不會出大問題，如此一來，威脅明年全球經濟復甦的通膨預期心理也將緩和。

劉憶如還呼應美國經濟復甦的看法，今年她去美國兩次、待了三個月，跑了美國很多地方，眼中所見，就是各個大賣場都是人潮洶湧、提袋率很高，這反映美國就業機會多、平均薪資上漲等正面趨勢。