民進黨新竹市長候選人沈慧虹競選總部發言人劉康彥17日表示，民眾孫恭正在優傳媒Umedia投書，但內容錯誤百出、惡意抹黑，孫姓民眾投書指林耕仁開設公司有「9件標案發生在林智堅市長任內」，以及名嘴李正皓引述投書內容指稱「順風順水」、「果然合作得相當愉快」之說法和影射絕非事實。

劉康彥表示，相關政府採購資訊都已在網路上公告，經查詢，該公司標案總計11件，僅有1件得標「國立台灣大學醫學院附設醫院新竹台大分院」發生於前市長林智堅任內，且非新竹市政府標案，其餘均發生於前任市長任期。

劉康彥強調，無論是民眾投書或是政治人物，基於錯誤事實的引述、評論，不會有正確的結論。相關評論應該善盡查證之責，避免於選前進行不實指控，也企圖影響選情。未來針對這些網路不實謠言，競選團隊也將採取相關法律行動，端正選風。

林耕仁競選總部發言人徐維遠則表示，針對《優傳媒》今日刊出署名孫恭正之文章，內容提及「林耕仁家族經營的環保公司，在林智堅執政期間順風順水，政府標案接得可真不少」、「甲寅公司的政府標案共計11件，其中有9件發生在林智堅擔任市長」、「經營營養午餐」等錯誤內容，完全是不實指控，刻意抹黑候選人意圖明顯，要求作者以及該傳媒調整錯誤內容並進行查證，否則不排除提出告訴。