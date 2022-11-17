台灣證券交易所為協助投資人聚焦產業基本面，將於11月21日、22日及23日舉辦「休閒及運動」主題式產業法說會，共邀請8家上市公司參與，其中11月21日首場更邀請台灣經濟研究院總監劉佩真就台灣未來景氣展望進行專題演講。11月24日及25日續有迎廣(6117)、中電(1611)、潤弘(2597)及美隆電(2477)在證交所1樓資訊展示中心辦理法人說明會。

各場次舉辦時程及地點分別為：

11月21日展碁國際(6776)主要代理銷售國內外超過150個領導品牌，產品橫跨商用及家用資訊電子、應用軟體、數位娛樂、美妝保健、系統整合、中小企業解決方案服務等一站式滿足客戶多元需求，今年前三季合併營收174.77億元，年成長17.85％，每股盈餘3.6元。冠星-KY(4439)主要經營成衣布料，為ADIDAS、NIKE、PUMA、GAP等國內外知名品牌的供應商，今年前三季合併營收63.20億元，年成長13.13％，每股盈餘10.26元。

11月22日桂盟(5306)從事自行車用鏈條，自行車鏈條市占率世界第一，在全球各地建立10座工廠與11個銷售服務據點。今年前三季合併營收57.19億元，年成長0.6％，每股盈餘12.9元。聚陽主要業務內容為成衣設計、製造及銷售，前三季合併營收247.2億元，年成長16.42％，每股盈餘11.32元。復盛應用(6670)主要從事高爾夫球桿頭、碳纖維桿身、球桿組立及成套球桿組代工製造，近年來更跨入航太鑄件及冰上曲棍球鞋、越野摩托車車靴及運動護具等相關產業。今年前三季合併營收245億元，年成長44.86％，每股盈餘28.21元。

11月23日拓凱(4536)為應用碳纖維複合材料技術生產各種高附加價值產品的國際級專業製造商，其技術能量與生產規模在網球拍、自行車車架及輪圈、高階安全帽、飛機內裝及影像醫療設備部件等。今年前三季合併營收80.29億元，年成長29.88％，每股盈餘20.40元。柏文(8462)經營會員制連鎖運動健身中心及休閒運動場館，品牌「健身工廠」已有61處據點。今年前三季合併營收26.59億元，年成長53.77％，每股盈餘0.93元。巨大(9921)自1972年成立以來，從一家自行車零組件代工廠，到成為全球自行車龍頭，整合車體設計、技術研發、生產製造與品牌銷售。今年前三季合併營收708.74億元，年成長14.43％，每股盈餘15.01元。