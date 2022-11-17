台中港32號碼頭長榮貨櫃場昨（16）發現一只自美國洛杉磯運抵台灣的空櫃中，有具41歲美籍女子屍體，屍體腫脹流屍水，旁邊僅有皮包、化妝品等雜物，沒有任何衣物、食物和水，且貨櫃內有「走動痕跡」，初步排除女子是偷渡客，也非遭殺害棄屍，但女子究竟如何進入貨櫃內，確切死因為何，仍是調查重點。

據了解，該名女屍被發現的位置是在貨櫃靠近後方的櫃門處，身旁只有一只皮包及背包，背包內沒有攜帶要出遠門的衣服和食物，只有證件、飾品和女性化妝品等雜物，此外，貨櫃內有發現走動痕跡，因此初步排除女子遭殺害後棄屍可能性，但女子是如何進入貨櫃內，仍是調查一大重點。

女子為何會進入貨櫃內？並被人從貨櫃外關上門及扣上，目前刑事局國際科已聯繫美國在台協會（AIT）協助，將聯繫女子家人指認。該貨櫃上月22日從美國洛杉磯出發，16日下午2點抵達台中港，已航行26天，警方不排除女子在美國先企圖潛進貨櫃內，卻不知航行時間太長，缺水缺食物或是缺氧、脫水致死

台中港開港46年來，首次發現貨櫃內有女屍，引起碼頭從業人員的議論紛紛，碼頭從業人員都認為不可思議；目前已確認死者為是來自美國籍堪薩斯州的41歲女性；據悉女子臉書頁面被找出，自稱開設清潔公司，最後一篇公開貼文停留在2017年，圖片是張「枷鎖天使」一對翅膀被鐵鍊捆綁於骷髏頭旁，充滿詭譎負面氛圍。