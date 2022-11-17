台東零中輟獲教育部頒全台績優縣市獎。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

「一個孩子都不能少」，台東縣政府積極推動「3＋1教育方程式」政策，落實正向管教、友善校園，讓孩子都能喜歡上學， 110學年度中輟率創歷年新低，更於今年7、8月創下零中輟的紀錄，教育部高度肯定，並於今天舉辦中輟表揚大會，台東縣獲頒全台績優縣市獎。

教育部公布110學年度國中小中輟生統計資料，全台國中國小中輟率皆大幅降低，尤其台東縣中輟率相較下降近9成。自2021年10月後，連續10個月皆低於全台平均，並與連江、金門、澎湖等縣市並列全台中輟人數最低排名。復學率上升幅度更為明顯，110年度10月後更達成100％復學率，而再輟率22.449％，較109年度下降44.218％，為台東縣近十年最好成績。

縣府教育處表示，出身教育界的縣長饒慶鈴對於中輟高關懷的孩子相當重視，在各種與教育夥伴集會教育場所或地點，都指示教育處與學校攜手努力給孩子最大的支持及協助。因為每1位學生都期待被看見、也都值得被肯定，因此，提供穩定且有愛的學習環境，讓教育在愛與堅持中，培養學生好品格，一起努力降低學生中輟率，讓每位孩子都能感受到關懷與接納。

台東縣政府推動友善校園政策不遺餘力，持續落實正向管教、友善班級政策，2019年首度取消風紀股長制度，以服務代替管理、以自律代替他律，另外，110學年度首度辦理班級幹部品格教育成長營，至今年度持續推動辦理第2屆4梯次共計20校120人次教育成長營，以及正向管教教案甄選，今年總計有89件作品參賽，錄取優秀作品48件。

而友善校園班級自110學年度開始推動，今年共計17校72班加入營造有溫度的校園。縣府期許每位教育人員以正向信念進行班級經營與個案輔導，提供學生安心無虞的學習環境。