眾所矚目的台中巨蛋工程招標案，總建設經費逾57.01億元，將重新招標。台中市建設局17日表示，市府現正由設計單位，依採購法相關規定，檢討招標文件，將儘速續辦招標作業，仍以今年底前，能順利發包開工為目標，目前正積極趕辦中。

針對外界關心台中巨蛋工程進度，台中市建設局表示，為增加廠商投標意願及降低施工風險，市府經專業評估後，調整契約內容，更符合市場需求，雖調整後，重行招標因投標廠商未達法定家數而流標，但此次仍有多家廠商領標，且接獲廠商來電詢問招標內容，業界優秀營造團隊及各界專業廠商，均對台中巨蛋有投標意願。

台中市建設局指出，經分析此次流標原因，包含鋼構取得不易、人力吃緊、營建物價上漲及建築工法特殊等因素，現正由設計單位依採購法相關規定檢討招標文件，將儘速續行辦理招標作業，仍以年底前能順利發包開工為目標積極趕辦中，市府招標過程主動作為、審慎樂觀，歡迎有意願的優質營造廠商，踴躍投標。

建設局說，台中巨蛋位於北屯14期重劃區，基地面積約6.95公頃，由九典聯合建築師事務所，及株式會社隈研吾建築都市設計事務所，組成的台日跨國團隊共同規劃設計，主副場館總樓地板面積13萬3,974平方公尺，主場館高度29.1公尺、副場館高度20.1公尺，採地下4層、地上4層的鋼骨鋼筋混凝土構造，建設經費逾57.01億元。