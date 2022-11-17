小薰（右起）、《哈勇家》導演陳潔瑤接受《TALK一杯》主持人鄭偉柏專訪。（MOMOTV提供）

小薰（黃瀞怡）近日參與電影《哈勇家》演出，與導演陳潔瑤接受MOMOTV《TALK一杯》主持人鄭偉柏專訪，談到身為原住民，分享生吃飛鼠腸和喝豬血的經驗；也談及曾經1年試鏡槓龜50次，最後成功從女團成員轉型女演員，勇奪金鐘迷你劇女配角獎。

電影《哈勇家》今年入圍金馬獎6項大獎，講述泰雅族部落3代同堂的家族故事，因選舉、異國文化等價值觀而產生衝突，而小薰是一群素人演員唯一的專業藝人，當初接戲前她推託2次，覺得不適合演出部落婦女，後來導演傳了鞏俐和范冰冰飾演村婦劇照給小薰，也說「只要去部落生活1個月就好」，小薰想想還是不合適，「印象中部落婦女應該是胖胖的，我怎麼胖，臉還是瘦的」，最後導演堅持鼓勵才說服她接下角色，素顏上陣並增胖7公斤，演活部落中年農婦。

《哈勇家》裡有原住民殺豬結婚場景，但並非漢人理解的「請客」、「慶祝」，而是一種告知祖先和接受祝福的行為。身為泰雅族的小薰也說，媽媽出身拉拉山，小時候曾跟著媽媽吃「聖品」生飛鼠腸、喝豬血，「因為太腥了，吃一口就吐掉，我媽還撿起來吃」，不過飛鼠腸可是聖品，大人說不能浪費，而喝豬血在部落也是祝福的意味。

從女團轉變為專業演員過程，小薰回憶過程中充滿自我掙扎，難忘曾經長達1年，天天試鏡場場槓龜，1年過去了媽媽問「你的戲在哪裡」？只好騙媽媽「明年會播」，這段期間嚴重懷疑自己「是不是不會演戲？我適合在這個圈子嗎？」

最後成功跨越門檻是差點放棄之際，接下電視劇《我，租了一個情人》，不過光是一場戲NG 3天，沒想到這齣劇不但是她的人生轉捩點，還因而入圍金鐘獎女配角，並於三度獲金鐘提名後，以《大債時代》獲金鐘迷你劇女配角獎。

同樣出身女團，在《哈勇家》飾演孫女「阿莉」的AKB48 Team TP林亭莉起初也不會演戲，導演陳潔瑤下達1個月的試用期命令，甚至挑選兩名競爭者一起較勁刺激她，最後才通過試鏡考驗。