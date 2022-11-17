前總統馬英九（中）日前與國民黨基隆市長候選人謝國樑（左）合體，前往七堵區市場掃街拜票。（謝國樑競選總部提供／張志康基隆傳真）

國民黨基隆市長參選人謝國樑(左)與新北市長侯友宜(右)合體掃街。(圖取自謝國樑臉書)

隨著九合一大選進入最後10天倒數，基隆市選情愈發激烈，藍綠兩黨大咖17日接連拚場，除總統蔡英文上午以視察城際轉運站的名義，為民進黨基隆市長候選人蔡適應輔選外，國民黨基隆市長候選人謝國樑晚間也邀請到馬英九、侯友宜、韓國瑜為他站台，堪稱是總統級的輔選層級。

蔡英文17日上午表示，日前國道1號汐止邊坡發生走山事件，民進黨基隆市長候選人蔡適應第一時間便聯繫台鐵加開班次，並聯繫各單位協助儘速通車。基隆市在市長林右昌與蔡適應的密切配合下，讓基隆市改頭換面，為市民找回光榮感。

蔡英文說，雖然林右昌即將卸任，但他希望接棒的基隆市長，除熟悉基隆市政外，也應與中央合作建設基隆，讓基隆愈來愈漂亮。

除了17日以視察城際轉運站的名義外，蔡英文也將於20日下午2時，參加蔡適應競總在基隆市六合停車場舉辦的「萬人挺適應進步一起來」活動，持續為蔡適應站台加持，爭取民眾的支持。

在此同時，國民黨基隆市長候選人謝國樑也邀請藍營大咖輔選加持。謝國樑17日下午便與前總統馬英九合體，進行車隊掃街。晚間舉行的「團結勝利大會」，也邀請到前總統馬英九、新北市長侯友宜、前高雄市長韓國瑜到場為他站台，強打藍營大團結的氣勢。

不過由於17日晚間是基隆市選委會舉辦的市長候選人公辦政見發表會，正好與謝國樑主辦的造勢晚會幾乎同時間，謝國樑表示時間實在太巧合，他早在10月中便決定晚會日期，但到11月3日才收到選委會公文。他將會在政見發表會發表完政見後，才會趕回造勢晚會的現場。

謝國樑競選總部表示，後續也將陸續安排藍營大咖來基隆輔選行程。讓更多的民眾能夠在投票日當天，投下支持他的一票。