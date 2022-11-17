全國中輟預防業務表揚大會。（圖／台中市政府提供）

每個孩子都是國家的未來！台中市政府教育局結合各局處資源追蹤及輔導中輟生復學，連續三年榮獲全國中輟生預防及復學輔導工作「績優縣市」！善水國中小、中平國中、五權國中、雙十國中及大德國中等5校獲得「績優單位-學校組」；台中市合作式中途班-創路學園榮獲「績優單位-民間團體組」；學生輔導諮商中心輔導員洪偲晏及創路學園生活輔導員劉淑英則拿下「績優人員」殊榮。

教育局長楊振昇說，市長盧秀燕珍愛每位學生，讓每個孩子都能穩定就學，是台中市教育工作重點項目，教育局定期召開中輟專案研商會議，邀請通報中輟生的學校校長，與社政、警政、司法、各區公所及學生輔導諮商中心共同研商中輟個案輔導策略。

台中市在各局處、網絡單位及學校齊心努力下，110學年度復學率較上一學年度提升3.93個百分點，達93.98％，六都排名從第三名進步為第二名，輟學率自0.08％下降為0.07％，持續下降中。

楊振昇強調，感謝每一所學校、第一線教育人員及各網絡單位積極合作推動復學輔導工作，讓孩子回歸校園生活及提供支持與協助；未來期許各校持續耕耘，繼續陪伴每個孩子穩定就學、健康成長、快樂學習。