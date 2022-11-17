口罩令放寬在即， 但今天傳出某金控舉辦尾牙有30多人群聚感染，對此疫情指揮中心發言人莊人祥回應，目前沒有針對公司或是場所來做群聚疫調，如公司員工有任何人員確診，都會依照「企業因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情持續因應指引」來進行，因此當辦公室員工確診，公司必須要有一些應變措施，如加強共同活動員工的健康監測，落實上班戴口罩、勤洗手等個人衛生管理。

針對媒體今在指揮中心記者會上提問，傳有金控辦尾牙結果30多人群聚感染，莊人祥說，目前已沒有針對公司或特定場所來做群聚疫調，若企業內發生員工確診就是依現在指引處理。

至於民眾關切口罩解禁第一階段究竟何時才能上路？指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，第一階段鬆綁是針對戶外，如能符合適當社交距離可免除戴口罩，最快11月底或12月初上路，不過還是要看多項疫情指標的變化而定。

羅一鈞指出，例如這兩天的新增確診數與上周同期相比的下降速度已減緩，因此確診的部分仍有待評估，另外也要關注專責病房開設等醫療量能問題，住宿機構陽性率等，此外，非新冠的呼吸道疾病疫情變化，如RSV、流感等也都該在考量範圍內。

羅一鈞說，目前就是每一周都會進行通盤檢討，如能持續符合開放、鬆綁指標，指揮中心就會進行相關宣布。