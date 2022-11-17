111年度行政院國家永續發展獎，在全國134個機關團體熱烈報名下，高雄市政府所辦理的「民間參與高雄市臨海污水處理廠暨放流水回收再利用BTO計畫」，於再生水資源永續利用與結合廠內綠建築成果方面，獲得行政院國家永續發展獎的肯定。

高市府辦理「民間參與高雄市臨海污水處理廠暨放流水回收再利用BTO計畫」榮獲行政院國家永續發展獎肯定(高雄市水利局提供)

此計畫工程內容為建設1座5.5萬CMD污水處理廠暨3.3萬CMD再生水廠由臨海污水處理廠放流回收水供臨海工業區使用，期能藉由本計畫之推動，建立高雄地區放流水回收再利用設施，提升水資源利用效率，減輕高雄地區用水壓力，並帶動再生水產業發展，增加下水道建設效益。

臨海廠BTO計畫再生水案總經費約45億元，為全國首座以污水處理廠結合再生水同步建設之促參案，預計每日可供應3.3萬噸再生水予鄰近臨海工業區5家廠商，提供產業穩定之用水；目前高雄市再生水供水量已達7.8萬噸/日，未來將擴大產量以超過20萬噸/日為供水目標。

水利局表示為積極向世界接軌，朝聯合國永續發展目標(SDGs)邁進，臨海再生水計畫本於環境永續理念，於生物池設計採高效率散氣盤、廠區屋頂增設太陽能及風力發電等，降低能源消耗；廠區也以生態綠化手法，採用原生種植栽，達到改善空氣品質與降低場域溫度之目的；跨高雄污水區取水模式，分攤主幹管處理水量及降低後續營運之風險。另於環境教育向下扎根下，廠區內設有環教園地，結合紅毛港與大林蒲地區人文背景介紹，讓民眾體驗完整文化與環境教育旅程。