財政部表示，該部今(111)年透過多邊國際會議場域或雙邊會議交流，與亞太區域國家分享我國稅務行政數位化成果，包括手機報稅服務、電子發票普及化，以及運用人工智慧等新興科技，提升稅務服務品質與稅務行政效能等相關發展。

嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情衝擊全球經濟，許多國家財政支出遽增；為持續推動公共建設與提供公共服務，各國在亞太經濟合作(APEC)、亞洲開發銀行(ADB)等國際組織會議場域，就稅務行政數位化議題熱烈討論，以提升稅務行政效率並強化稅務遵循風險評估能力，利用數位化工具獲取穩健及合理財政收入，強化自身國內資源調配(Domestic Resource Mobilization)能力。財政部蘇部長建榮於今年9月出席ADB年會時，特別強調推動國內資源調配工作之重要性，並於今年10月出席APEC財長會議時，分享我國稅務行政數位化相關成果。

財政部進一步說明，我國一向重視數位化發展，樂於參與各項能力建構工作，協助發展中經濟體強化財政韌性。該部財政資訊中心張主任文熙於今年6月APEC主辦經濟體泰國舉辦之「運用數位科技達成有效徵稅」視訊研討會擔任講座，分享我國數位轉型經驗及所面臨之挑戰，強調我國已邁入智慧政府階段，致力以民眾為主、導入人工智慧(AI)技術、提供行動稅務服務及建立以資料為導向之稅務環境，且更加著重資訊安全及網路安全問題；為提升稅務查審效能，並持續發展機器人流程自動化(Robotic Process Automation, RPA)、智能偵測逃漏稅異常、資料治理與大數據分析等。

雙邊會議交流部分，財政部今年2月及7月分別與1大洋洲國家及與1東南亞國家，以視訊會議交流加值型營業稅法規架構、稅務行政作業流程、稅務資訊管理與系統建置等，分享我國推動電子發票經驗，深化跨境稅務交流與合作關係；又本部蘇部長與帛琉財政部長甫於今年10月簽署財政合作協定，我方樂於就稅務行政數位化等議題與帛方交流，共同實現財政永續。

財政部說明，該部將持續關注國際間稅務行政數位化最新發展，積極分享我國成果並汲取他國經驗，強化我國於國際社會參與度與貢獻度，提供更優質數位稅務服務並增進稅務行政效率。

景氣牽動財務政策，蘇部長周三說明，為了就景氣，財政部明年歲出將大幅提升，啟動擴張性的財政政策。而關於明年景氣狀況，蘇建榮也表示，照國發會預估，應可望在明年上半年落底，至於是U型或V型反轉主要看二大變數，其一是美國聯準會是否停止升息，其二為俄烏戰爭所導致的油價等能源價格上漲，倘若上述因素在近幾個月內消失，景氣可望反轉。