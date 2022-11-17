民進黨新北市長參選人林佳龍昨(16)日前進東北角進行車隊掃街。林佳龍提到， 新北大翻新掃街車隊，一路從貢寮、雙溪掃街到平溪，沿途的鄉親們冒雨歡迎、高喊凍蒜，「讓全身濕透的我，內心感到非常溫暖，也更有信心在東北角拿下勝選選票！」

林佳龍今(17)日在臉書提到，他昨天上午先是來到瑞芳，向市場攤商與民眾拜票，下午接著與立委賴品妤，前進東北角進行車隊掃街。林佳龍說東北角是國家風景區，過去他在擔任交通部長時，就相當關心在地的觀光發展，這次更進一步提出「北海七星璀璨大亮點計劃」，希望能透過27個建設，讓北海岸有更好的發展未來。

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其中，特別讓林佳龍感動的是，昨日新北大翻新掃街車隊，一路從貢寮、雙溪掃街到平溪，雖然下著大雨，但沿途的鄉親們卻熱情不減，冒雨歡迎、高喊凍蒜，讓全身濕透的他，內心感到非常溫暖，也更有信心在東北角拿下勝選選票！

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林佳龍認為，風雨增信心，這就是新北大翻新的精神，「距離選舉日只剩九天，我要請大家繼續號召身邊的人來支持，團結相挺①定贏！」