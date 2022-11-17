有些人個性張揚，一有好事就迫不及待讓大家知道，但也有人比較低調，能力再強也只是「曖曖內含光」。《搜狐網》命理專欄分享，雙子座、金牛座、水瓶座和雙魚座的人明明頭腦聰明，卻喜歡裝傻，扮豬吃老虎就是他們慣用的伎倆。

▎雙子座

雙子座個性活潑開朗，對很多事物都不太強求，雖然頭腦靈活、能言善道，卻很少用在正經的事情上，因此常常被人小看，他們也不會過多解釋，然而雙子座看似大大咧咧，其實心中早已把事情盤算清楚，很少有吃虧的時候，他們十分擅長偽裝自己，只在關鍵的時候展露才華。

▎金牛座

金牛座平時比較低調，做事情腳踏實地，但存在感非常薄弱，他們不喜歡太過招搖，只想要做好自己分內的事，這種個性容易被誤會是很好欺負的對象，但實際上金牛座沉穩老練，很會為自己盤算，也有努力奮鬥的目標，他們總是能看到別人看不見的細節，並在被人瞧不起的時候大放異彩。

▎水瓶座

水瓶座有極高的智商與情商，為人處事冷靜又理智，雖然平常他們總是提出讓人摸不著頭緒的想法，但其實他們只是怕麻煩，很多事都只看破不點破，明明內心精明無比，卻又裝作什麼都不懂的樣子，只有在非常需要他們的時候，水瓶座才會拿出自己的真實本事。

▎雙魚座

一般人想到雙魚座都會覺得他們是「傻白甜」，不太會思考事情，總是讓別人把一切安排好，自己再跟著照做就好，遇到大事還會手忙腳亂，但其實雙魚座的偽裝能力高超，扮豬吃老虎是他們慣用的伎倆，比起四處炫耀，他們更喜歡在背後默默努力，再在不經意間表現突出，讓大家措手不及。