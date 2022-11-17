沈慧虹說，最近矽谷創投家德瑞波來台考察太空領域，更證實她提出的產業政策有遠見，未來她會努力把太空中心留在新竹。（陳育賢攝）

沈慧虹今天一大早就到中和路周邊市場拜票，沿途受到攤商熱烈歡迎。（陳育賢攝）

民進黨新竹市長候選人沈慧虹17日參加學術界與台派政黨挺沈慧虹、周江杰聯合記者會，沈慧虹表示，台灣民主得來不易，特別感謝為台灣民主奮鬥的前輩，而在新竹縣市合作上最重要是守護產業，除了竹科半導體產業，最近矽谷創投家德瑞波來台考察太空領域，更證實她提出的產業政策有遠見，未來她會努力把太空中心留在新竹。

沈慧虹談及，這幾年來，美中科技競爭讓台灣的半導體產業，成為世界民主供應鏈的關鍵夥伴。其中，她提出的產業政策，除了持續守護半導體產業，還要推進下個世代的產業引擎，就是太空產業。恰巧，近日矽谷創投家德瑞波來台考察太空領域，未來她會努力把太空中心留在新竹。

沈慧虹同時表示，香山有許多傳統產業及製造業，是護國神山最大的靠山，她將持續推動香山工業區立體化及傳產升級，轉型為「香山精密機械園區」，從各面向規畫未來新竹30到50年的進步，讓竹科在世界大展身手。

沈慧虹指出，「新竹光榮有你有我」不是口號，是8年來她和新竹市民共同感受。而她更是今年新竹市長選舉3位主要候選人當中，唯一簽署「不投降承諾書」的候選人，她的血液裡沒有投降的DNA，她會堅決捍衛台灣的民主、自由，守護台灣、決不投降。

她說，從俄烏戰爭持續、美中科技競爭擴大、大陸20大，台灣位在民主前沿，台灣人站在抵抗威權的第一線，一定要用選票，對世界大聲說，台灣要民主、反威權。

今年選舉全世界都在關注台灣、全台灣都在關注新竹，因此台灣一定要贏、新竹一定要贏，要讓大家看見1個堅守努力做事的價值、努力遵守品格，並以法律為底線但想盡辦法為市民做事情的人，這也是台灣最基礎的價值，更是教育下一代最牢不可破的基本。

另，在新竹縣市合作上，沈慧虹強調，新竹縣市一直都有建立平台，如智慧交通，也共同和交通部爭取經費，她感謝每位在崗位努力的同仁，所有合作並不會因立場不同停止，她也相信，未來新竹縣市合作會比現在更緊密。

沈慧虹說，選戰倒數9天，她會持續站路口、跑市場、開直播，進行一趟又一趟的車掃，把握每次與市民朋友握手的機會，她今天一大早就到中和路周邊市場拜票，沿途受到攤商熱烈歡迎，紛紛舉起5加油打氣，她也邀請大家到她的競選官網瀏覽，看她提出的6大願景、25項主題政策、超過100項的政見，了解她對這座城市的願景與擘畫。