美國情報顯示，烏克蘭發射的飛彈落在波蘭領土引爆。

美國有線電視新聞網（CNN）16日報導，美國官員透露，烏克蘭軍方通知美國及盟友，波蘭村莊15日發生爆炸時，烏軍同時段試圖在爆炸地點附近攔截俄羅斯飛彈。

波蘭東南方靠近烏克蘭邊境的村莊普熱沃多夫（Przewodów），當地時間15日下午3時40分突然遭到飛彈轟炸，造成2人死亡，波蘭政府後續證實是1枚「俄製飛彈」落入該地區爆炸，美國總統拜登16日上午評論，「從彈道軌跡來看，不太可能是從俄羅斯發射的。」

CNN 16日引述1名美國官員，指出烏克蘭軍方通知美國及盟友，在波蘭發生飛彈攻擊的時段，烏軍試圖在飛彈攻擊的地點附近攔截一枚俄羅斯飛彈。

⚡️ CNN: Ukraine tells US, allies it attempted missile interception near Poland.



Ukraine informed the U.S. and its allies that it tried to intercept a Russian missile near and in the timeframe of the missile strike on Poland on Nov. 15, CNN reported, citing a U.S. official. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) November 16, 2022

目前尚不清楚烏軍所稱的防空飛彈是否與砸中波蘭的飛彈為同一枚。

普熱沃多夫距離烏克蘭邊境僅約6.4公里。

波蘭後續表示，初步調查發現，可能是烏克蘭防空系統攔截俄羅斯飛彈時不幸落入波蘭領土引爆，並非刻意攻擊，北大西洋公約組織（NATO）及美國也呼應波蘭的調查結果，不過稱俄羅斯仍必須為這起悲劇負起最終責任，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）同日則堅稱，絕對不是烏克蘭飛彈。