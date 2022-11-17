美國有線電視新聞網（CNN）16日報導，美國官員透露，烏克蘭軍方通知美國及盟友，波蘭村莊15日發生爆炸時，烏軍同時段試圖在爆炸地點附近攔截俄羅斯飛彈。
波蘭東南方靠近烏克蘭邊境的村莊普熱沃多夫（Przewodów），當地時間15日下午3時40分突然遭到飛彈轟炸，造成2人死亡，波蘭政府後續證實是1枚「俄製飛彈」落入該地區爆炸，美國總統拜登16日上午評論，「從彈道軌跡來看，不太可能是從俄羅斯發射的。」
CNN 16日引述1名美國官員，指出烏克蘭軍方通知美國及盟友，在波蘭發生飛彈攻擊的時段，烏軍試圖在飛彈攻擊的地點附近攔截一枚俄羅斯飛彈。
目前尚不清楚烏軍所稱的防空飛彈是否與砸中波蘭的飛彈為同一枚。
普熱沃多夫距離烏克蘭邊境僅約6.4公里。
波蘭後續表示，初步調查發現，可能是烏克蘭防空系統攔截俄羅斯飛彈時不幸落入波蘭領土引爆，並非刻意攻擊，北大西洋公約組織（NATO）及美國也呼應波蘭的調查結果，不過稱俄羅斯仍必須為這起悲劇負起最終責任，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）同日則堅稱，絕對不是烏克蘭飛彈。
文章來源：US official: Ukrainian military tells US, allies it attempted missile interception near Poland strike location
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