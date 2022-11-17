台積電創辦人張忠謀擔任我國APEC領袖代表17日搭機啟程前往曼谷參加APEC經濟領袖會議，他在登機前發表簡短談話表示，會遵照指示，「儘量、盡力」表達蔡英文總統要他對APEC領袖表達的重點。（陳麒全攝）

台積電創辦人張忠謀擔任我國APEC領袖代表17日搭機啟程前往曼谷參加APEC經濟領袖會議，他在登機前發表簡短談話表示，會遵照指示，「儘量、盡力」表達蔡英文總統要他對APEC領袖表達的重點。

台積電創辦人張忠謀擔任我國APEC領袖代表17日搭機啟程前往曼谷參加APEC經濟領袖會議，他在登機前發表簡短談話表示，會遵照指示，「儘量、盡力」表達蔡英文總統要他對APEC領袖表達的重點。（陳麒全攝）

今年APEC經濟領袖會議於11月18日至19日在泰國曼谷召開，蔡英文總統上個月20日宣布，再次由台積電創辦人張忠謀擔任APEC領袖代表出席，並交付3個重要立場，張忠謀率領的代表團於17日下午1時40分搭乘專機啟程前往泰國與會。

台積電創辦人張忠謀擔任我國APEC領袖代表17日搭機啟程前往曼谷參加APEC經濟領袖會議，他在登機前發表簡短談話表示，會遵照指示，「儘量、盡力」表達蔡英文總統要他對APEC領袖表達的重點。（陳麒全攝）

台積電創辦人張忠謀擔任我國APEC領袖代表17日搭機啟程前往曼谷參加APEC經濟領袖會議，他在登機前發表簡短談話表示，會遵照指示，「儘量、盡力」表達蔡英文總統要他對APEC領袖表達的重點。（陳麒全攝）

張忠謀在登機前在桃園國際機場國賓門發表行前簡短談話表示，這次APEC的會議，是四年以來第一次面見面的會議，他跟太太張淑芬一同參加也覺得非常興奮，這也是他第6次接受總統任命參加APEC會議，對於APEC的程序他已經相當熟悉，甚至比部分領袖還要熟悉一點。

台積電創辦人張忠謀擔任我國APEC領袖代表17日搭機啟程前往曼谷參加APEC經濟領袖會議，他在登機前發表簡短談話表示，會遵照指示，「儘量、盡力」表達蔡英文總統要他對APEC領袖表達的重點。（陳麒全攝）

張忠謀指出，先前蔡英文總統在任命時，已經給了多個要他對APEC領袖表達的重點，他會遵照指示，「儘量、盡力」表達蔡英文總統要他傳遞的重點，相關內容在總統府的新聞稿中也有提到。

除此以外，他也會儘量利用機會，現場跟部分領袖們在非正式或部分場合內交換意見，這次是四年以來第一次的面見面的會議，希望會有些收穫。