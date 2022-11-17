網紅青青今年初遭爆找金主包養與涉吸金詐騙20億等負面新聞，雖然最後以道歉收場，但重創形象的她，社群平台一度停更半年，未料日前網路瘋傳她與某男子登記結婚的合照，對此，她PO文駁斥此事之外，更強調帳號被盜用，甚至遭不明人士監控。

網友在Dcard發文，內容寫著「啾啾抖音限動發青青結婚了」，附上照片只見一名男子和青青貼臉自拍，對方將左手搭在她的肩上，右手則是拿著2張配偶欄已經填上寫名字的身分證，立刻引起網友熱議，她也緊急在社群網站發文：「Instagram的安全真的很有問題，帳號一直被盜，沒事不要在IG密我」。

疑似青青的登記結婚照在網路瘋傳。(圖／翻攝Dcard）

沒想到青青隔天再次於Instagram發文，她表示TikTok、LINE、微信和手機都出狀況，目前已經被不明人士全面被監控和盜用，狀況嚴重到無法解決的地步，接著重申：「若有回訊息或發貼文等等作為，不是我本人所使用」，也為這幾天替她擔憂的所有人致上歉意。

青青昔日捲入知名網紅放火仙人跳事件，還遭網紅「小商人」爆料有金主包養且已婚，甚至指出她建立的良好形象就是為了「吸金詐騙」，一連串負面新聞爆發後，形象跌至谷底，重新復出後，大動作宣布轉行成為抖音直播主，她坦言做此決定時有些抗拒，好在親友都相當支持她，才放心走這條路，更強調不想證明給酸民看，決定要為自己而活。